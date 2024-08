Salernitana, la curva canta contro Iervolino: "Via da Salerno" Dia beccato dalla tifoseria. Emozione per il ricordo di Gerardo Salvucci

“Iervolino, via da Salerno”. Il debutto stagionale della Salernitana si apre con il coro fortissimo che parte dalla Curva Sud Siberiano. Pochi secondi dopo il fischio d’inizio della sfida con lo Spezia, il cuore pulsante del tifo granata ricorda quanto esposto con gli striscioni sia all’Arechi che in città e quanto ribadito oggi con una nota. Un urlo forte, seguito poi dal sostegno alla squadra, cantando solo per la Salernitana.

Applausi per Sepe, fischi per Dia, costantemente beccato dai tifosi del cavalluccio marino. Prima del fischio d’inizio ricordato Gerardo Salvucci, storico magazziniere del club granata scomparso lo scorso giugno. “Gerardo, la tua curva ti rende onore”, lo striscione esposto in Curva Sud Siberiano.

Nel finale di tempo, poi, al secondo gol dello Spezia, torna a risuonare nell'Arechi il coro "Iervolino, via da Salerno".