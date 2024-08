Salernitana, Fabiani su Dia: "Ci siamo quasi, decisione entro poche ore" Le parole del ds biancoceleste. Accordo in dirittura d'arrivo

“Dopo la prestazione di ieri è saltata la trattativa per Boulaye Dia. La Salernitana ha ritenuto di toglierlo dalla lista dei cedibili”. Angelo Fabiani fa una battuta in conferenza stampa prima di commentare la trattativa tra biancocelesti e granata per l’attaccante senegalese. Dopo la doppietta di ieri con lo Spezia, il senegalese è ancora più ambito dall’ambiente laziale, con il direttore sportivo a fare chiarezza sulla trattativa: “Ci stiamo lavorando. C'è l'accordo con la Salernitana mancano i dettagli con l'entourage, i matrimoni bisogna farli in due, a volte in tre o quattro. Ci sarà un dentro o fuori entro un paio di giorni”.

La sensazione però è che l’affare si farà. La Salernitana incasserà un indennizzo per il prestito più l’obbligo di riscatto fissato sui 10 milioni di euro in base al numero di presenze del calciatore. Accordo vicino anche per l’ingaggio del senegalese che confermerebbe la cifra incassata con la Salernitana. Manca il corrispettivo all’entourage per l’affare. Ostacolo però non insormontabile, con l'ufficialità che potrebbe arrivare già domani.