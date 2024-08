Salernitana, il debutto è salato: prima ammenda dal Giudice Sportivo Subito una multa per il comportamento dei tifosi

Subito un'ammenda. La stagione disciplinare della Salernitana si apre con una multa di 3mila euro. Il Giudice Sportivo ha sanzionato la Salernitana per il comportamento dei tifosi nella sfida con lo Spezia. Come riportato nel comunicato, il club è stato punito "per avere suoi sostenitori, al 24° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due accendini; sanzione attenuata ex art. 29 comma 1 lettera b) CGS".

L'episodio fa riferimento all'occasione del calcio di rigore conquistato da Amatucci e trasformato poi da Dia. Nell'attesa della trasformazione del rigore, dalla Curva Sud Siberiano sono piovuti diversi oggetti, tra cui i due accendini inseriti nella nota del Giudice Sportivo.