Salernitana, dopo Lassana anche Mamadou Coulibaly può salutare: ci pensa Polito Dopo la Juve Stabia, un'altra società cadetta ragiona sul senegalese

Da due Coulibaly a quota…zero. La Salernitana si appresta a salutare in giornata Lassana Coulibaly. Il maliano passerà al Lecce a titolo definitivo per due milioni di euro e un ingaggio lordo di un milione di euro per tre anni. Questa mattina sono in programma visite mediche e firma prima dell’annuncio ufficiale.

Per la Salernitana però, resta da decifrare il destino di Mamadou Coulibaly. Il senegalese, rientrato dall’esperienza al Palermo, non ha convinto Martusciello nemmeno nella chance affidatagli con lo Spezia in Coppa Italia. Il contratto in scadenza nel 2025 obbliga ad un addio a titolo definitivo. Ci aveva fatto un pensierino la Juve Stabia, frenata però dall’ingaggio del calciatore. Nelle scorse ore però il Catanzaro ha rotto gli indugi e avrebbe avuto il gradimento del calciatore alla destinazione. Da capire come procederà la trattativa con la Salernitana che intanto ragiona su come rimpolpare la mediana, in attesa di sciogliere le riserve anche sul possibile tesseramento di Roberto Soriano.