Salernitana, Lapadula resta un sogno. Spunta un ex Avellino Appena andrà via Dia, Petrachi farà partire l'assalto alla punta

La casella di Boulaye Dia da liberare e successivamente da rimpiazzare al più presto. A quattro giorni dall’inizio del campionato di serie B, la Salernitana non ha ancora sciolto le riserve su chi sarà il suo bomber. Un’attesa legata alla cessione di Dia che ha tenuto bloccato il mercato in entrata, riducendo spazio e soprattutto margine di movimento al ds Petrachi. Il grande sogno dell’uomo mercato granata resta Gianluca Lapadula. Il paraguaiano, sedotto e abbandonato dal Pisa, ora strizza l’occhio alla destinazione granata. Serve però l’intesa con il Cagliari che non apre al prestito ma chiede un indennizzo per il cartellino e soprattutto l’accordo per l’ingaggio del calciatore.

Possibile che il blitz possa arrivare negli ultimi giorni di mercato per strappare condizioni favorevoli. Intanto, dopo aver sondato Andrea Favilli, Petrachi ha messo nel mirino Gabriel Charpentier, punta del Parma e cresciuto in Italia con l’Avellino. I ducali potrebbero aprire al prestito della punta francese. La Salernitana ci pensa, alla ricerca di gol pesanti per il suo campionato.