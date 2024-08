Salernitana, è il giorno del Cda: Iervolino al passo d’addio Il patron lavora però per trovare un nuovo acquirente

30 mesi dopo quel fatidico 31 dicembre 2022 e da quei messaggi vocali che diventarono virali per certificare la gioia per aver salvato la Salernitana dagli spettri di un’estromissione dall’allora campionato di serie A, Danilo Iervolino è pronto a lasciare vacante la posizione di presidente della Salernitana. Alle ore 17:00 a Roma è in programma il Cda che scriverà una pagina importante del futuro del club. L’imprenditore di Palma Campania farà un passo indietro, ratificando le sue dimissioni prima dell’inizio del campionato come annunciato nella prima conferenza stampa stagionale. Al suo posto subentrerà Roberto Busso, ad del Gruppo Gabetti, passaggio preliminare all’ingresso della società di servizi Gabetti Sport.

Iervolino sperava di poter arrivare a questa data con un preliminare d’acquisto già sottoscritto con un gruppo di investitori. Fin qui, in questa estate rovente lato societario, in tanti si sono avvicinati al club ma nessuno si è avvicinato alle richieste non solo economiche ma anche progettuali e di solidità richieste dal numero uno della Salernitana. Partita però che si può sbloccare in qualsiasi momento, alla luce degli interessamenti registrati non solo da cordate italiane ma anche da fondi esteri.