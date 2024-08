Salernitana, addio Dia: ufficiale la cessione alla Lazio Arriva anche il comunicato: Dia saluta i granata

Con una nota stampa, la Salernitana dice addio a Boulaye Dia. Il calciatore passa alla Lazio in prestito con obbligo di riscatto sugli 11 milioni di Euro complessivi. "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la S.S. Lazio per il trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di riscatto a determinate condizioni dell’attaccante classe ’96 Boulaye Dia.

Il calciatore classe 1996 sveste la casacca granata dopo 52 partite ufficiali e 22 gol realizzati nel corso di due stagioni sportive tra il 2022 e il 2024 in cui è diventato il miglior marcatore della storia della Salernitana in una singola stagione della Serie A. La società augura a Dia le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".