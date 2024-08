Salernitana, pista Joao Pedro per l’attacco. E Soriano va verso il "sì" L'italo-brasiliano alle prese con una battaglia con il Fenerbache. Risposte positive dal mediano

Un nome altisonante. Gianluca Petrachi vuole un bomber in grado di raccogliere l’eredità pesantissima lasciata da Boulaye Dia. L’ultimo nome ambizioso è quello di Joao Pedro. L’attaccante del Fenerbache è trattativa apertissima, confidando sulla volontà dell’italo-brasiliano di ritornare in Italia dopo l’addio al Cagliari nel 2022. Come anticipato da “Le Cronache”, la trattativa viaggia in maniera spedita. La Salernitana vorrebbe abbracciare il calciatore già vicino alla maglia granata nell’estate 2022, quando ci fu l’accordo fra i club ma non con il calciatore.

A bloccare al momento l’affare è la battaglia legale in corso fra Joao Pedro e il Fenerbache. Il calciatore, convocato per visite mediche e test fisici, è per la società turca irreperibile. Nessun contatto nemmeno con l’agente, con la società che ora lavora per un licenziamento per giusta causa. La Salernitana confida nello svincolo per poi affondare il colpo.

Intanto, un altro svincolato di lusso si avvicina sempre di più ad essere un possibile colpo per la mediana. Si tratta di Roberto Soriano, in prova da martedì con il club granata. Le prime risposte dopo la settimana di lavoro sono state confortanti, con l’italo-tedesco che si è fatto apprezzare per qualità e condizione fisica. Possibile dunque il tesseramento già settimana prossima, con il calciatore che sarebbe disponibile per la sfida con il SudTirol in caso di firma del contratto annuale con opzione in base al numero di presenze.