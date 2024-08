Salernitana-Cittadella, le formazioni ufficiali: out Verde Le scelte per la sfida dell'Arechi

Salernitana-Cittadella è il debutto in serie B della Bersagliera. Per la sfida dell'Arechi, Giovanni Martusciello riparte dal 4-3-3 ma non rischia Verde. In attacco c'è Kallon con Simy e Valencia. In mediana Mamadou Coulibaly. Subito panchina per Tello e Ruggeri, ufficializzati in mattinata.

SALERNITANA-CITTADELLA, LE FORMAZIONI:

SALERNITANA (4-3-3): Sepe; Daniliuc, Bronn, Velthuis, Njoh; Coulibaly, Amatucci, Maggiore; Kallon, Simy, Valencia. In panchina: Fiorillo, Corriere, Gentile, Bradaric, Ruggeri, Braaf, Verde, Di Vico, Tello, Sfait, Legowski. Allenatore: Martusciello.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Carissoni, Cecchetto, Angeli, Masciangelo; Branca, Casolari, Amatucci; Vita; Rabbi, Desogus. In panchina: Maniero, Salvi, Sottini, Magrassi, Cassano, Tessiore, Rizza, Djibril, Maistrello, Ravasio, Baldini. Allenatore: Gorini.

ARBITRO: Forneau di Roma 1