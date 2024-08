Salernitana, la luna "Busso" e fa sorridere: la prima del presidente è fortunata Il messaggio a Martusciello, gli applausi alla squadra: ora l'attesa per la conferenza stampa

“Auguriamoci di vincere”. Così Roberto Busso aveva sentenziato alla vigilia di Salernitana-Cittadella, debutto in campionato dei granata e la sua “prima” da presidente della Bersagliera. Ci ha pensato il campo a regalargli una grande gioia, con la vittoria in rimonta conclusa con l’abbraccio sentito con l’amministratore delegato Maurizio Milan pochi secondi dopo il fischio finale. Saranno il neo-numero uno e il numero due del club nei prossimi giorni a tenere una conferenza stampa e a spiegare quali saranno i progetti della società. La volontà dell’unico azionista Danilo Iervolino resta quella di vendere al miglior offerente ma al momento non arrivano offerte convincenti.

Si naviga a vista. Intanto la prima serata da presidente di Busso va via fra applausi, sorrisi ed emozioni. Prima la visita in sede, poi il prepartita vissuto sul terreno di gioco dell’Arechi. Il primo incontro con il tecnico Martusciello, al quale nel pomeriggio aveva destinato un messaggio: “Mi hanno parlato della sua professionalità: la gloria deriva dall'aver osato incominciare”. Testo svelato dall’allenatore nel prepartita. Poi i sorrisi con il team manager Salvatore Avallone, le foto di rito con Milan e gli occhi puntati alla Curva Sud Siberiano.

A diverse sedute di distanza anche Ferdinando Elefante. Il dirigente di Gabetti Sport è in predicato di fare il suo ingresso in società, con aspirazioni a posizioni prestigiose nell’organigramma granata. Possibilità però non confermata direttamente dall’attuale governance granata. Questo, insieme ai margini di movimento di Gabetti Sport, sarà uno dei nodi da sciogliere nella conferenza stampa della prossima settimana.