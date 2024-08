Sudtirol-Salernitana, scatta la prevendita per il settore ospiti Da domani biglietti in vendita

Partirà domani la prevendita riservata ai tifosi granata per Sudtirol-Salernitana, sfida valida per la seconda giornata di serie B in programma sabato alle ore 19:30. Saranno 620 i posti per il settore ospiti, con biglietto acquistabili dalle ore 10:00 di domani al costo di 17 euro con uno sconto di 5 euro per i bambini dai 5 ai 17 anni, over 70 anni e i portatori di handicap (oltre 80%) che hanno necessità di essere accompagnati. I bambini sotto i 5 anni non pagheranno il tagliando. I tagliandi saranno acquistabili sulla pagina vivaticket.com.

Facile pensare ad una possibile invasione granata, con i gruppi organizzati della Curva Sud Siberiano che hanno annunciato le modalità per gli interessati a viaggiare insieme in una delle trasferte più ostiche dal punto di vista logistico del campionato.