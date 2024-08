Entusiasmo Salernitana, settore ospiti sold-out per il Sudtirol E il club valuta una riapertura lampo della campagna abbonamenti

Prima trasferta stagionale, primo sold-out. Non si placa l’entusiasmo intorno alla Salernitana. Dopo i successi in Coppa Italia con lo Spezia e in campionato con il Cittadella, il popolo della Bersagliera continua a lanciare messaggi importanti. In questi minuti, risultano non disponibili i posti nel settore ospiti dello stadio Druso per Sudtirol-Salernitana, sfida in programma sabato alle ore 19:30. Un sold-out nell’aria e diventato realtà nelle prime ore della mattinata, con i 624 posti andati letteralmente in fumo.

Il club granata ha annunciato che, in collaborazione con la società ospitante, che si ringrazia per la pronta collaborazione, è possibile l’acquisto del tagliando nell’adiacente settore 4B, "che è comunque promiscuo e dunque non esclusivamente dedicato alla tifoseria ospite".

Una ventata di entusiasmo che ha spinto anche il dipartimento biglietteria del club ad immaginare una possibile riapertura lampo della campagna abbonamenti. Tante però le insidie da superare, tra cui anche il turno infrasettimanale interno con la Sampdoria che ridurrebbe ad appena una settimana la parentesi extra concessa dal club.