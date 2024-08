Salernitana, Tello: "Voglio rilanciarmi in una piazza importante" Il mediano sull'episodio con il Cagliari del 2015: "Ho già chiesto scusa"

Andres Tello si è presentato ai canali ufficiali della Salernitana: “E’ stato un grande debutto, mi sono emozionato tantissimo. E’ stato un grande successo e ci auguriamo ne arrivino tanti. Ora voglio rilanciarmi dopo un’annata complicata. Ora mi godo questa avventura, darò tutto sia in campo che fuori per farmi apprezzare anche come calciatore.

Serie B? Il campionato è molto lungo, servirà costanza soprattutto fuori casa perché all’Arechi sappiamo di poter contare sulla nostra gente. Gioco in uno stadio che ho sempre ammirato tanto. C’è quel precedente con il Cagliari ma sono passati quasi dieci anni: chiesi scusa allora e lo rifaccio ancora oggi.

Ruolo? Sono poliedrico, a disposizione del mister. Sono qui grazie a lui e al direttore Petrachi che mi hanno cercato con convinzione.

Numero 70? Mi piaceva il 7 ma visto che è sulle spalle di Tongya ho preferito il 70”.