UFFICIALE - Salernitana, ecco Soriano! Scelto il numero di maglia Il centrocampista si lega al club fino al 30 giugno 2025

L'ambizione di rilanciarsi dopo un anno di stop. Roberto Soriano e la Salernitana si dicono si. Il club granata ha ufficializzato in questi minuti l'arrivo del centrocampista italo-tedesco. Dopo la scorsa stagione da svincolato, al termine della lunga avventura col Bologna, Soriano riparte dalla Salernitana.

Di seguito, la nota del club: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista classe ‘91 Roberto Soriano. Il calciatore si è legato al club granata fino al 30 giugno 2025 e indosserà la maglia numero 21. Centrocampista di grande esperienza con quasi 300 presenze in massima serie tra Sampdoria, Torino e Bologna e nel mezzo due stagioni in Liga con la maglia del Villarreal, vanta importanti trascorsi anche nel Bayern Monaco, club dove è cresciuto calcisticamente. Nel corso della sua carriera ha indossato 9 volte la maglia della nazionale. Dotato di una ottima tecnica individuale, si contraddistingue prettamente per la sua abilità negli inserimenti senza palla, il suo dribbling e la buona visione di gioco. Dopo un anno di inattività per infortunio, riparte dalla Salernitana per mostrare a tutti le sue qualità".