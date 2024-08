Salernitana, Joao Pedro rescinde con il Fenerbache: Petrachi aspetta Iervolino Il ds continua il pressing per tesserare l'italo-brasiliano

Una nota stampa brevissima: "È stato raggiunto un accordo reciproco con João Pedro per la risoluzione del suo contratto. Auguriamo al giocatore il successo nella sua carriera". Il Fenerbache saluta così l'attaccante italo-brasiliano, protagonista di un'estate rovente con la mancata partecipazione alle visite mediche pre-stagione dopo l'esperienza al Gremio e l'irreperibilità del calciatore.

Ora arriva la risoluzione del contratto, assist per la Salernitana che ha già l'accordo: biennale da 1,5 milioni di euro lordi più commissioni sull'affare sforando i 2 milioni di euro. Petrachi sta spingendo ma al momento è fermo sull'alt di Iervolino che non vuole aprire al possibile arrivo del calciatore. Intanto, Genoa e Verona restano sintonizzate. La Salernitana prova a non perdere il vantaggio guadagnato e sogna ancora Joao Pedro.