Salernitana-Sampdoria, partenza super della prevendita: il dato Grande entusiasmo in città

Salernitana-Sampdoria sarà il primo turno infrasettimanale della serie B ma anche la sfida agli ex Coda e Tutino, da possibili obiettivi granata ad avversari. Per la super sfida l’Arechi non vuole sfigurare e si appresta ad indossare l’abito migliore: sono 3000 i biglietti staccati nel primo giorno di vendita. Dato che, sommato ai 4563 abbonati permette di immaginare già oltre 7500 spettatori per la sfida del Principe degli Stadi. Numeri importanti, con il settore ospiti ancora chiuso in attesa di indicazioni dal Viminale.