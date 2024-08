Restyling Arechi e Volpe, nessuna proroga per gli operatori economici La volontà è di rispettare il cronoprogramma stilato nelle scorse settimane

La volontà della Regione Campania sui progetti di restyling dello stadio Arechi e del campo Volpe è chiara: rispettare il cronoprogramma per poter iniziare i lavori nel prossimo 2025. Un diktat chiaro, forte, lanciato dal Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca e ribadito con i fatti anche nelle scorse ore. Come riporta “La Città di Salerno”, l’Arus, Agenzia regionale per lo sport, ha ricevuto diverse richieste di chiarimento dagli operatori economici interessati a partecipare alla gara d’appalto aperta lo scorso 31 luglio. Su più fronti sono arrivate richieste di proroga che non hanno ricevuto però nessun semaforo verde.

La volontà è quella di confermare le tempistiche illustrate nelle scorse settimane. Il gong è previsto per le ore 12:00 del prossimo 30 settembre. Inoltre, per gli operatori economici interessati, il 29 agosto è previsto il sopralluogo allo stadio Arechi. Un passaggio importante prima di formalizzare l'offerta, in attesa dell'apertura delle buste. Successivamente, partirebbe l'iter per i lavori, con i due cantieri che inizierebbero insieme, con i lavori all'Arechi previsti inizialmente nel settore della Curva Nord per poi entrare nel vivo quando il Volpe sarà disponibile.