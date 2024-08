Salernitana, Breda: "Partenza di carattere, ma ora serve chiarezza societaria" L'ex capitano ai microfoni di Otto Channel: "Salerno sta ricambiando l'impegno della squadra"

Roberto Breda applaude la partenza della Salernitana. L’ex capitano è intervenuto - insieme a Luca Iovine, amministratore delegato dell'omonimo Gruppo - alla rubrica "Punto di vista" condotta dal direttore di Otto Channel, Pierluigi Melillo, apprezzando il lavoro svolto fin qui della squadra granata e chiedendo a gran voce chiarezza sul fronte societario per permettere al club di concentrarsi solo sul difficile campionato di serie B: "Serve un equilibrio all’interno della società, per questo non bastano i risultati. Si parla ancora di cessione e fino a quando questo aspetto non sarà chiaro non aiuterà nessuno. Ora però si vede un gruppo, una squadra affiatata che riesce ad isolarsi e lavorare nel modo giusto. La Salernitana ha disputato fin qui due partite molto importanti, soprattutto a livello caratteriale viste le rimonte. Con il Cittadella non è mai facile, soprattutto se sei in difficoltà. Rimontare e vincere in quel modo è un segnale dell’anima che c’è. Ora bisogna chiudere il mercato, lavorare bene però mi è piaciuta la voglia di lanciare segnali forti.

Serie B? E’ un campionato difficile, non ti dà mai niente per scontato. Serve questo approccio perché è fondamentale anche per la gente. I tifosi hanno apprezzato il lavoro del direttore Petrachi, di mister Martusciello e della squadra che lavora duramente. Quando Salerno apprezza, poi ricambia subito.

Bolzano? Da avversario ho trovato un campo caldo. Magari non come Salerno per numeri ma c’è calore, non semplice da affrontare. Bolzano ha dimostrato grandi margini di crescita, sia a livello ambientale ma anche grazie ad imprenditori che hanno messo in piedi un vero e proprio modello. Poi la società ha sempre fatto sempre i passi giusti senza mai strafare. Sono arrivati in serie B con programmazione e ora si sta affermando, costruendo una squadra solida, esperta. E’ un esempio perfetto su come lavorare, con un centro sportivo molto avanzato anche a livello tecnologico. Cavalcare la passione della gente è fondamentale ma non basta: servono alle spalle strutture che permettano di lavorare nel migliore dei modi”.