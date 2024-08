Salernitana, non solo Daniliuc: Petrachi punta a cedere cinque elementi L'austriaco e Bradaric guidano la lista dei "sacrificabili". Martusciello dà il via libera

Il diktat societario resta sempre lo stesso e non muta in base ai risultati: il processo di dimensionamento alla serie B della Salernitana passa da conti in ordine e soprattutto sempre più al ribasso. Missione fatta propria dal ds Gianluca Petrachi che, oltre a regalare innesti di qualità a Martusciello, ora vuole completare l’opera. In vetrina ci sono soprattutto i profili di Flavius Daniliuc e Domagoj Bradaric. Per il primo, nelle ultime ore si è fatto fortissimo il pressing del Verona che offre conguaglio economico e il cartellino del difensore Ceccherini. La Salernitana chiede il pagamento della clausola rescissoria da 5 milioni di euro. Stessa valutazione anche per Bradaric, seguito da Cagliari, Aek Atene e Glasgow Rangers senza però registrare al momento affondi decisi.

Nella lista dei cedibili però ci sono anche altri elementi considerati sacrificabili anche dallo staff tecnico. Legowski non è riuscito ad imporsi e ha la valigia in mano. Possibile una soluzione in Polonia, con il calciatore che non perderebbe così il treno legato all’Under 21 di cui è capitano. Per Sambia, i problemi alla caviglia sono superati ma l’ingaggio è considerato esoso. Si proverà a trovare una soluzione, con sul tavolo anche una possibile rescissione che sarebbe però dolorosa per i conti granata. Infine il capitolo Valencia: il cileno non ha impressionato nelle prime due uscite e, l’abbondanza in avanti unito al possibile arrivo di un centravanti, apre le porte all’addio. Dopo il “no” dell’Elche in Spagna si sonda una soluzione in Grecia.