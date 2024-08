Salernitana, Martusciello sul mercato: "Ecco chi manca. Daniliuc? Via per soldi" Il tecnico fa la lista della spesa e sul difensore precisa: "Senza offerte resta qui"

Il mercato incide sulla preparazione in casa Salernitana della sfida con il Sudtirol. A far chiarezza ci pensa Giovanni Martusciello. Il tecnico fa la lista della spesa (“Ci manca un centrale sinistro, un centrocampista”, l’attaccante è fuori discussione, nda) e soprattutto lancia messaggi soprattutto all’esterno. In particolare agli acquirenti di Flavius Daniliuc: “E’ un calciatore della Salernitana ma chi lo vuole deve spendere i soldi non pensando a scambi o prestiti. Andrà via solo con i soldi che verrebbero reinvestiti. Senza questa certezza lui resta qui. Non c’è da parlare con lui perché sa che per andare via c’è una condizione. Lui mi sta dando garanzie e soprattutto grande disponibilità e vuole imparare tante cose. Io me lo tengo qui. Mi auguro si riesca a tenere”.

Nella lista dei convocati non ci sono Mamadou Coulibaly e Legowski: per entrambi si fa largo la cessione (il primo è nel mirino del Catanzaro, per il secondo si cerca soluzione in Polonia): “Sono contento di quello che hanno fatto per me perché hanno dato grande disponibilità in un momento difficile – le parole del tecnico -. Sono scelte legate alla settimana e anche condivise con il direttore, consolidando alcune scelte senza fare troppo casino. Il tempo dirà se sono state scelte giuste”.