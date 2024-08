Salernitana, nuovo striscione a Iervolino: "Continui con il freno a mano tirato" Richiesta di chiarezza della Curva Sud Siberiano

Ancora un segnale forte di dissenso. Non è bastato l'approccio positivo alla stagione della Salernitana per ricucire lo strappo tra Danilo Iervolino e la Curva Sud Siberiano.

Nonostante l'addio alla poltrona da presidente, nelle ultime ore il tifo organizzato è ritornato a contestare il patron della Bersagliera con uno striscione esposto nei pressi della Curva Sud Siberiano: "Ancora una volta fumo negli occhi ma il risultato non cambia: continui con il freno a mano tirato: questa pagliacciata ci ha stancato".

Un nuovo grido per chiedere chiarezza nel giorno in cui la prevendita fa registrare ben 7mila biglietti venduti per la sfida con la Sampdoria di martedì.