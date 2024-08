Salernitana, Ferrari per sistemare la difesa. Prima però le cessioni Tante le uscite: Legowski ritorna al Pogon, per Sambia si cerca una soluzione in Francia

L'allarme difesa risuona forte in casa Salernitana. Giovanni Martusciello aveva sottolineato l'esigenza di un difensore centrale sinistro già prima della trasferta con il Sudtirol. Necessità ribadita al ds Gianluca Petrachi, pronto a piazzare un colpo altisonante per la categoria. Perché la Salernitana ha da settimane in pugno Gian Marco Ferrari, difensore classe 1992 svincolatosi lo scorso 30 giugno dal Sassuolo.

Si aspetta però l'uscita di Flavius Daniliuc per poter liberare spazio e inserire un nuovo ingaggio nei conti granata. L'austriaco è obiettivo di Torino e Verona. I piemontesi offrono 3 milioni di euro, gli scaligeri un conguaglio economico e il cartellino di uno fra Ceccherini e Ghilardi. Occhi sul secondo: è destro ma allo stesso tempo è under 21 azzurro e soprattutto ha ingaggio alla portata. Si ragiona. La Salernitana però aspetta una chiamata dal Salisburgo, con il possibile passaggio del turno in Champions che permetterebbe agli austriaci di avere denaro fresco da investire.

E poi c'è il mercato in uscita da completare: Legowski tornerà in Polonia al Pogon, Coulibaly aspetta il via libera del Catanzaro. Per Sambia si cerca una collocazione in Ligue 2, con il Caen che strizza l'occhio. Per Bradaric saranno decisive le ultime ore, con Cagliari, Aek Atene e Glasgow Rangers lontane dalla richiesta di cinque milioni di euro.