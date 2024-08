Salernitana, l'ad Milan: "Evitato il baratro! Iervolino? Non è detto che venda" Le parole del numero due al Corriere dello Sport: "Fidatevi di noi, ritorneremo in A"

“Fidatevi di noi, la Salernitana tornerà in alto”. In una lunga intervista per fare il punto della situazione. Maurizio Milan confida i progetti della Salernitana alle pagine del Corriere dello Sport e rilancia l’obiettivo della serie A in tre anni. L’amministratore delegato granata ha lanciato diversi messaggi, a partire dal momento di Danilo Iervolino e sullo standby sul fronte cessione. “Interpreta questa come una parentesi della sua vita, ma non è detto che venda. Un presidente totalmente deluso non immette soldi suoi. E non ha mai fatto la valutazione del marchio – le dichiarazioni dell’ad -. Ripensamento? Non lo so, la trattativa con la Brera Holding ha stappato la bottiglia. Iervolino vuole lasciare il club a chi ha un’idea di sviluppo. Ci sono interlocuzioni che vanno avanti da un po’. Ha investito quasi 100 milioni di euro, ci sta che quel sinallagma d’amore si trasformasse”.

Gli obiettivi sono chiari: “E' la stagione della ripartenza in modo sano. Il proprietario lo ha detto: puntiamo a ritornare in A in 3 anni. La società è auto-sostenibile fino all’inizio del 2025. Siamo riusciti a evitare il baratro. Ma occorreva un piano industriale importante che ci ha consentito di raddrizzare i conti per 11 milioni. La proprietà, sebbene delusa, non sta tirando i remi in barca. Ha dato delle linee guida, che ha condiviso col direttore”.