Qui Samp, il presidente Manfredi: "A Salerno per ritrovare lo spirito giusto" Il numero uno doriano carica: "Cancellare la sconfitta con la Reggiana e reagire"

La delusione per la sconfitta interna con la Reggiana non ha scalfito l’entusiasmo nell’ambiente Sampdoria. Il popolo blucerchiato ha fatto sentire il proprio affetto tagliando il traguardo di 19344 abbonamenti sottoscritti per il campionato di serie B. “Un dato importantissimo che conferma la nostra netta leadership nel campionato cadetto in termini di sostegno e passione da parte dei nostri meravigliosi tifosi – le parole del presidente Matteo Manfredi -. Si tratta di un record assoluto per la Sampdoria a livello di Serie B – prosegue – e rappresenta il quinto miglior risultato degli ultimi 25 anni di storia blucerchiata. È questa l’ennesima ulteriore testimonianza dell’amore e della fedeltà dei nostri supporter, di fronte alla quale una volta di più dobbiamo prendere coscienza di essere in difetto”.

Lo sguardo è proiettato alla trasferta di Salerno: “Non posso nascondere la delusione provata sabato sera per la sconfitta subita contro la Reggiana al “Ferraris” – conclude Manfredi -. C’erano tutte le condizioni per fare bene e lo dovevamo in primis proprio alla nostra gente. È un risultato che ci amareggia ma deve essere considerato un piccolo incidente di percorso in una stagione che dovrà avere tutt’altro tenore. A partire dalla trasferta di domani a Salerno dobbiamo ritrovare immediatamente lo spirito giusto e la determinazione che ci caratterizzano. I nostri 19.344 abbonati lo meritano”.