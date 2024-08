Salernitana, sospiro di sollievo per Maggiore. Ma Martusciello perde Adelaide Gli esiti degli accertamenti a cui si sono sottoposti i due centrocampisti granata

Sorride a metà la Salernitana per gli esiti degli esami a cui si sono sottoposti in mattinata i centrocampisti Giulio Maggiore e Jeff Reine Adelaide. Sospiro di sollievo per il calciatore ligure che si era fermato nel riscaldamento del match di Bolzano per un risentimento muscolare all’adduttore della coscia sinistra. Gli accertamenti a cui si è sottoposto in mattinata hanno escluso la lesione. Il calciatore sarà comunque indisponibile per la sfida di domani sera contro la Sampdoria in programma all'Arechi. Le sue condizioni saranno poi rivalutate nei prossimi giorni dallo staff medico granata in modo da capire se potrà essere arruolabile per Mantova.

Brutte notizie, invece, per Jeff Reine Adelaide, ultimo acquisto del mercato estivo che è stato subito costretto a mordere il freno. Il calciatore aveva accusato un risentimento al flessore della coscia sinistra nel corso dell’allenamento di venerdì mattina. Gli esami hanno evidenziato una lesione miotendinea distale del bicipite femorale sinistro. Ne avrà per almeno cinque settimane.