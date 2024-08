FOTO. Salernitana, ecco Wlodarczyk: l'attaccante polacco è arrivato in sede Rinforzo nel reparto offensivo per il cavalluccio marino

Szymon Wlodarczyk sarà presto un nuovo calciatore della Salernitana. L'attaccante polacco, classe 2003, nel pomeriggio è arrivato a Salerno e in questi minuti ha fatto tappa nella sede sociale del club granata. Il 21enne arriva in prestito con diritto di riscatto a 3 milioni di euro dalla Strum Graz, club con il quale lo scorso anno ha segnato 8 reti in 28 partite. Ma non sarà l'unico innesto. Per il reparto offensivo Petrachi continua a corteggiare Joao Pedro: l'attaccante italo-brasiliano sarebbe disponibile a ridursi l'ingaggio a 500mila per andare incontro al cavalluccio marino, ora la palla passa nuovamente alla società.