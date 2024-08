Salernitana-Sampdoria, le probabili formazioni: rivoluzione nell'attacco granata I possibili undici di Martusciello e Pirlo

Turno infrasettimanale caldissimo quello fra Salernitana e Sampdoria. Alle 20:30, all’Arechi si sfidano due squadre arrabbiate per le rispettive sconfitte con Sudtirol e Reggiana. Giovanni Martusciello deve ancora una volta i conti con un’infermeria piena zeppa. Non ci saranno Maggiore e Reine-Adelaide, con gli esami che hanno strappato un sorriso per il primo (escluse lesioni muscolari) ma non per il secondo, out per cinque settimane. Fuori anche Ghiglione, Dalmonte e il neo-arrivato Wlodarczyk. Sarà ancora 4-3-3, con Sepe protetto ancora da Daniliuc, Bronn, Velhtuis e Njoh. In mezzo al campo ci sarà Amatucci, con Tello e Tongya ad agire da mezzali. In avanti novità nel tridente: dentro Verde e Braaf, con possibile staffetta con Valencia e Kallon. Il centravanti sarà Simy.

Ambiente tutt’altro che sereno in casa Sampdoria, con le furenti critiche riservate all’avvio di stagione che hanno iniziato a far scricchiolare la panchina di Andrea Pirlo. Tante novità nel 3-4-2-1 doriano ma con due certezze, ovvero gli “ex” Coda e Tutino, coppia gol da sogno ma ancora alla ricerca dell’intesa.

SALERNITANA-SAMPDORIA, LE PROBABILI FORMAZIONI:

SALERNITANA (4-3-3): Sepe; Daniliuc, Bronn, Velthuis, Njoh; Tello, Amatucci, Tongya; Verde, Simy, Braaf.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Vismara; Bereszynski, Ferrari, Vulikic; Depaoli, Vieira, Yepes, Ioannou; Benedetti, Tutino; Coda.

ARBITRO: Ermanno Feliciani di Teramo.