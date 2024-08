Salernitana, il Torino si defila per Daniliuc: il Verona torna in pole I piemontesi virano su due nuovi obiettivi, l'Hellas resta interessato

Sfuma l’ipotesi Torino per Flavius Daniliuc. Dopo l’assalto dei giorni scorsi, nelle ultime ore il club piemontese ha chiuso un doppio colpo in entrata, strappando il polacco Walukiewicz all’Empoli e mettendo le mani sul cileno Maripan del Monaco. Due affari in chiusura che dovrebbero chiudere i movimenti in entrata per la difesa del Torino, con la Salernitana però che resta vigile e attende un’offerta.

Gli occhi adesso restano sulla volontà di Verona e Salisburgo. Gli scaligeri non si spingono oltre un conguaglio economico e l’inserimento del cartellino di uno fra Ceccherini e Ghilardi, quest’ultimo scelta apprezzata dalla Salernitana sia per lo status di under che per l’ingaggio alla portata. Per il Salisburgo invece si aspetta l’esito del preliminare di Champions League che porterebbe denaro fresco nelle casse degli austriaci e favorire un assalto al difensore che nello scorso semestre ha vestito la maglia biancorossa.