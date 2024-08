Salernitana, Martusciello: «Vittoria della squadra! Kallon pagherà una multa» Il tecnico: «I calciatori sono straordinari. Mercato? I rinforzi servono a tutti...»

Giovanni Martusciello ha commentato Salernitana-Sampdoria 3-2 in sala stampa: «Questa squadra ha bisogno di allenarsi, di memorizzare delle cose. Siamo squilibrati in alcuni momenti della gara e rischiamo di mettere in discussione il dominio in fase di costruzione. Manca il lavoro e la coesione per mancanza di tempo. Però abbiamo lo spirito che riesce a sopperire perché la squadra è spaventosamente disponibile. Ci stava di perdere contro una squadra blasonata e più attrezzata ma ora serve allenarsi insieme, unirsi tatticamente. Ci arriveremo giorno dopo giorno. Ma sono stati tutti straordinari. Negli spogliatoi all’intervallo erano i calciatori in panchina a caricare i compagni. Poi resta la vittoria contro una grande squadra. Questa è la vittoria della squadra, rimanendo attaccata alla partita con personalità.

Rosa? Devo appoggiarmi tatticamente sui calciatori a disposizione. Mettere Kallon e Braaf sono soluzioni importanti che voglio sfruttare anche con la possibilità di avere Verde per creare pericoli alle difese avversarie. Nel secondo tempo la difesa ha sofferto pochissimo ma si è reagito di squadra attraverso la bravura dei difensori, la capacità di Tongya e Simy che sono stati bravissimi. Bisogna però trovare equilibrio, stando nelle partite con ordine.

Mercato? I calciatori occorrono a qualsiasi squadra. Sono però dell’idea che non si può tenere il mercato aperto con quattro partite di campionato. Abbiamo giocato con calciatori che potrebbero andare via nelle prossime ore. Quindi bisogna lavorare anche sulla mente dei calciatori. Finalmente venerdì finirà. E’ responsabilità del direttore e non me ne frega. Io non posso lavorare anche su questo perché ho problemi diversi, responsabilità che ho accettato allenando chi ho a disponibilità.

Kallon? Pagherà una multa e ci offrirà una bella cena.

Soriano? Ha avuto un nuovo colpo, capiremo quando dovrà stare fermo ma abbiamo scelto non rischiare".