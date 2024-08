Salernitana, chiamate internazionali per Sfait e Legowski I due convocati per le selezioni Under di Romania e Polonia. Daniliuc tra le riserve dell'Austria

Prima sosta della stagione causa nazionali e primi impegni per i calciatori della Salernitana. Nelle scorse ore, il club granata ha ricevuto due convocazioni per i suoi tesserati. Per Sfait sarà tempo di far parte della rosa della Romania Under 21. Il calciatore sfiderà Montenegro e Finlandia. Sorriso anche per Legowski: il mediano dell'under 21 della Polonia ci sarà per la sfida alla Bulgaria nonostante un precampionato difficile.



Niente da fare per Daniluc: l'austriaco, presente agli scorsi Europei, è stato retrocesso tra le riserve della selezione maggiore guidata dal ct Rangnick. Subentrerà in caso di infortuni o indisponibilità.