Salernitana, emergenza centrocampo: Petrachi ripensa a Bohinen Lo scandinavo è l'ultima idea per la mediana. Sospiro di sollievo per Soriano

Un ritorno nemmeno sei mesi dopo l'addio nello scorso gennaio. La Salernitana pensa a Emil Bohinen per sopperire ai problemi a centrocampo. Il regista scandinavo è stato riscattato dal Genoa dopo la salvezza dei liguri per due milioni di euro. Andamento lento però l'ex granata che nelle ultime ore di mercato potrebbe salutare in prestito per cercare continuità. La Salernitana ha chiesto informazioni così come la Cremonese.

Un possibile rinforzo anche per dare respiro ad Amatucci che è diventato insostituibile per minutaggio e continuità di prestazioni. Per Martusciello c'è da fare i conti con l'emergenza mediana legata al lungo stop per Reine-Adelaide e l'ansia per Soriano. Gli esami effettuati stamattina hanno cancellato eventuali patemi per lesioni dopo la contusione rimediata nel prepartita con la Samp. La speranza è di rientrare per il Mantova al pari di Maggiore.