Sampdoria, il ko di Salerno lascia strascichi: via Pirlo, arriva Sottil Ribaltone dopo il ko pesante dell'Arechi

Rivoluzione in casa Sampdoria. Costa carissima ad Andrea Pirlo la brutta sconfitta rimediata martedì sera in rimonta all'Arechi con la Salernitana. Tante le responsabilità di Pirlo che paga una partenza da un punto in tre partite. Un rendimento considerato insufficiente, con il club che in una lunga analisi post Salerno ha ragionato soprattutto sulle "colpe" dell'ex centrocampista di Milan e Juventus per questa falsa partenza. Molte scelte, tra cui anche quelle a gara in corso attuate all'Arechi non hanno convinto.

Da qui la decisione di dare il via alla rivoluzione: al posto di Pirlo è pronto Andrea Sottil. L'allenatore di Venaria Reale, dopo la parentesi brevissima con la Salernitana legata al mancato accordo con Brera Holdings e alla richiesta di non depositare il contratto sottoscritto con il club granata, ora è in attesa delle firme. L'ufficialità dovrebbe arrivare in giornata.