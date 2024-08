Salernitana, affondo per Hrustic del Verona per la mediana L'australiano vicino ai granata. Con l'Hellas si discute sempre della cessione di Daniluc

Una soluzione in più per il centrocampo e per la trequarti. La Salernitana si avvicina a Ajdin Hrustic, centrocampista australiano 28enne in forza all'Hellas Verona. In mattinata, ci sarebbe stato un nuovo contatto tra i club, con la Salernitana che avrebbe sondato la possibilità di poter mettere le mani sul nazionale australiano. Affare che potrebbe sbloccarsi già nelle prossime ore, permettendo così a Martusciello di poter avere a disposizione il rinforzo atteso per la mediana.

Da capire se il calciatore verrà inserito all'interno dell'affare Daniliuc. L'Hellas Verona è in vantaggio sulla concorrenza e offre un conguaglio economico oltre la possibilità di inserire anche il difensore Ghilardi. Parti al lavoro, con la Salernitana che attende.