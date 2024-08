Salernitana, il Salisburgo all'assalto di Daniliuc. Ferrari è ad un passo Porte girevoli in difesa

Il Salisburgo torna forte su Flavius Daniliuc. Il club austriaco è pronto a rompere gli indugi e a mettere sul tavolo un'offerta economica per convincere la Salernitana a dire addio al proprio difensore. La clausola è di 5 milioni di euro ma la sensazione è che l'affare si possa chiudere con una cifra al ribasso, accontentando anche il calciatore che apre ad un ritorno in patria, nella squadra in cui ha disputato la prima parte del 2024 contribuendo alla qualificazione ai preliminari di Champions League.

Intanto, la Salernitana ha accelerato per Gian Marco Ferrari. Il via libera dirigenziale è arrivato per l'ex Sassuolo. Contratti in via di stesura prima della firma dell'accordo annuale. Ferrari è sempre più vicino alla Salernitana.