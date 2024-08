Mercato Salernitana: scambio Sambia-Stojanovic. Sprint per Torregrossa Chiuso l'ingaggio di Ferrari, salutano Iervolino e Coulibaly

Gianluca Petrachi ha pigiato il piede sull'acceleratore e, nell'ultimo giorno di mercato, si prepara a rivoluzionare ulteriormente la rosa della Salernitana. Dopo aver definito l'ingaggio di Pawel Jaroszynski, il direttore sportivo granata è riuscito a chiudere l'operazione Gian Marco Ferrari: l'ex Sassuolo, attualmente svincolato, firmerà un contratto annuale con il cavalluccio marino. L'annuncio arriverà nelle prossime ore o, al massimo, nella giornata di domani.

Ma per il reparto difensivo è in via di definizioen anche un'altra operazione: si lavora ad uno scambio di prestiti con l'Empoli che è pronta ad abbracciare Sambia, con Petar Stojanovic che farà il percorso inverso. Il terzino destro sloveno è reduce da un'annata in serie B con la Sampdoria nel corso della quale ha collezionato 28 presenze. In caso di fumata bianca, Martusciello avrebbe a disposizione tre esterni destri (Stojanovic, Ghiglione e Gentile). L'arrivo del 28enne potrebbe rappresentare il preludio all'addio di Flavius Daniliuc: l'austriaco è finito nuovamente nel mirino del Salisburgo che, dopo la qualificazione in Champions League, proverà ad ingaggiare nuovamete il calciatore.

Riflettori puntati anche su centrocampo e attacco. Per la mediana è fatta per il passaggio in prestito di Antonio Pio Iervolino al Taranto. Mamadou Coulibaly si trasferirà a titolo definitivo al Catanzaro.

Entro la mezzanotte, poi, Petrachi proverà a chiudere il colpo Ernesto Torregrossa: l'attaccante, in uscita dal Pisa, è balzato in pole position nelle gerarchie della società granata. L'alternativa resta Joao Pedro che, essendo svincolato, potrà essere eventualmente ingaggiato anche a mercato chiuso.