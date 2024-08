Salernitana, Martusciello sul mercato: "Rosa puntellata al meglio, c'è qualità" Il tecnico: "Tanti calciatori potranno aiutarci sin da subito"

Giovanni Martusciello applaude il mercato della Salernitana. Nella nostra stampa prepartita, il tecnico si è soffermato sulla chiusura della finestra estiva: "Ho già avuto modo di dire che giocare così tante partite con il mercato aperto rappresenta una distrazione un po’ per tutti, però non vale certo solo per la Salernitana. Va così, abbiamo provato a isolarci e fino alla partita contro la Sampdoria, tutto sommato, i risultati sono stati dalla nostra parte. Ora che i trasferimenti sono chiusi, bisogna concentrarsi sull’apprendimento e il miglioramento quotidiano. Era così anche prima ma adesso ancor di più. Avevo elencato le necessità al direttore dal mio punto di vista e credo che la rosa sia stata puntellata al meglio delle possibilità. Accogliamo in gruppo degli elementi di qualità ed esperienza assoluta per la categoria e ho sicuramente più scelta. Sono contento di quanto fatto dalla società. Fin dal giorno in cui ho accettato questa avventura sono stato consapevole del percorso da affrontare, anche del tempo di attesa per poter lavorare con la rosa definitiva. Io ed i componenti del mio staff ci siamo rimboccati le maniche ed abbiamo pensato solo al campo ricevendo la massima disponibilità da parte di tutti, anche di chi è andato via e sapeva che potesse succedere. – ha aggiunto – Ringrazio chi ci ha salutato per il contributo dato nella primissima parte di stagione, mentre l’esortazione per i nuovi arrivati è semplice. Coraggio, dico loro. Serve massima applicazione e non ho dubbi che sarà così. Parliamo di ragazzi che hanno centinaia di presenze, un vissuto calcistico e una personalità importanti. La maggior parte di loro si è allenata con le precedenti società. Ferrari si è tenuto in forma in questi mesi e si è subito allenato con noi. La sosta che avremo dopo il prossimo turno ci aiuterà sicuramente a lavorare con più tempo a disposizione per trasferire i nostri dettami. Qualcuno dei nuovi potrebbe anche partire dall’inizio ma soltanto domattina farò un briefing per prendere le decisioni opportune sulla formazione”.