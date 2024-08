Mantova-Salernitana, Martusciello: "Sfida ostica, squadra ben allenata" Il tecnico: "Abbiamo spirito giusto, vogliamo onorare i nostri tifosi"

"A Mantova per fare la nostra partita e cercare un risultato positivo contro una squadra piena di entusiasmo dopo la promozione e il discreto inizio di stagione". Giovanni Martusciello si affida al carattere della sua Salernitana per fare punti nella seconda trasferta stagionale. La sfida però è difficile contro un avversario di cui il tecnico granata non si fida: 'Parliamo di una squadra ben allenata sotto tutti punti di vista, soprattutto tecnici, che ci farà correre a vuoto. Noi siamo ben consapevoli delle difficoltà a cui andremo incontro. – afferma ancora Martusciello – Il Mantova ha mantenuto la stessa base rispetto alla scorsa stagione in cui ha stravinto il campionato di Serie C. Cerca di proporre un bel calcio e sarà di sicuro una bella partita. Noi vogliamo fare altrettanto e provare a rettificare le sbavature commesse in precedenza. Credo che tutti abbiano avuto dimostrazione che questa Salernitana ha un cuore grande, un gruppo unito che ha voglia di far bene e di uscire indenne dal prossimo turno. Sono gli ingredienti fondamentali. Poi ci vogliono lavoro e attenzione per crescere gradualmente. Anche domani so che ci saranno tantissimi tifosi a seguirci, rappresenteranno una marcia in più per noi, come al solito. Nel corso del ritiro precampionato avevo detto che sarebbe stato nostro compito riportarli dalla nostra parte. Nel nostro piccolo, in queste poche partite disputate finora abbiamo fatto il possibile ma dobbiamo ancora continuare a dimostrare tanto”.