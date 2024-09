Salernitana, bilancio di fine mercato: domani parla il ds Petrachi Conferenza stampa da remoto. Squadra a riposo: mercoledì la ripresa

Una conferenza stampa per fare il punto della situazione e tracciare un bilancio sulla finestra estiva di un mercato scoppiettante e pieno zeppo di operazione. Gianluca Petrachi rompe il silenzio e ritorna a parlare. Dopo la conferenza stampa nel ritiro di Rivisondoli, il ds granata farà il punto della situazione, analizzando una prima parentesi della sua avventura a Salerno legata soprattutto ad un piano di rientro economico richiesto da Iervolino.

Intanto, per la squadra 48 ore di relax concesse da Giovanni Martusciello dopo il ko di Mantova. Il gruppo granata si ritroverà mercoledì al Centro Sportivo Mary Rosy per iniziare a preparare la sfida al Pisa. Da valutare le condizioni di Maggiore, Soriano e Ghiglione, in odore di ritorno in gruppo. Più complicato invece per Dalmonte e Reine-Adelaide. Mancheranno i cinque nazionali (Bronn, Stojanovic, Tongya, Legowski, Sfait).