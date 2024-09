Salernitana, si pensa agli svincolati: offerte per Legowski e Valencia Petrachi lavora per le due cessioni e pensa a due obiettivi: oltre a Joao Pedro si punta uno stopper

Due possibili cessioni ai tempi supplementari per liberare spazio in rosa e pensare a come rimpolpare la rosa. La Salernitana prova a continuare anche fuori tempo massimo la sua operazione di snellimento dei conti. Nelle ultime ore, il ds Petrachi ha registrato interessi per due calciatori granata: per Mateusz Legowski, attualmente con l’Under 21 della Polonia, si sono fatte sotto sia il Lech Poznan che il Rakov. Ci sarà tempo fino a venerdì per chiudere l’operazione, con la Salernitana che aspetta la possibile decisione del calciatore prima del via libera all'affare in prestito.

Dalla Grecia invece l’Atromitos non smette di pensare a Diego Valencia: il Pollo, sempre titolare con Martusciello, è stato anche protagonista del bel gol del pari con la Sampdoria. Ma ha un ingaggio pesante e la Salernitana ragiona su un suo addio.

La doppia uscita permetterebbe di liberare il monte ingaggi per regalarsi un altro colpo in entrata. Petrachi continua a sognare Joao Pedro, forte dell’accordo verbale già stipulato con l’italo-brasiliano. Gli occhi però sono anche su un difensore centrale di piede destro per dare solidità ad un pacchetto arretrato che, in attesa dell’esperienza di Ferrari, scricchiola e non poco.