Ex Salernitana, Daniluc ritrova la nazionale. E Ochoa riparte dal Portogallo Il difensore a disposizione dell'Austria. Nuova esperienza per il portiere

Flavius Daniliuc ritrova la nazionale austriaca. Dopo aver lasciato la Salernitana anche per la volontà di non perdere il treno della selezione che lo aveva inserito nei convocati per gli ultimi Europei disputati in Germania, Daniliuc era stato escluso nella prima lista ed inserito tra le riserve. Ieri la buona notizia: il ct Ralf Rangnick ha dovuto cancellare con breve preavviso i due difensori Kevin Danso (RC Lens) e Philipp Lienhart (SC Freiburg) per gli impegni che attendono l’Austria. Danso sarà sottoposto ad approfonditi esami medici presso il suo club in Francia dopo l’accordo saltato con la Roma. Lienhart aspetta la nascita del suo primo figlio e ha chiesto di non prendere parte al doppio impegno. Così per Daniliuc, fresco di debutto con il Verona nel successo con il Genoa, si sono schiuse le porte della nazionale.

Nuova avventura anche per Guillermo Ochoa. Il portiere messicano è il nuovo estremo difensore dell'Avs Futebol SAD, squadra neopromossa nel massimo campionato portoghese. Dopo la chiusura del suo rapporto con la Salernitana, per Memo si era fatto avanti il San José. Nulla di fatto e ora la chiamata dal Portogallo. Una nuova esperienza di vita, con il sogno del sesto Mondiale.