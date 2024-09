Nazionali, Salernitana sul podio della B per numero di calciatori convocati Oggi impegni per Tongya e Bronn

Tempo di nazionali e per la Salernitana è podio per il maggior numero di calciatori in giro per il Mondo. Sono 49 i calciatori appartenenti ai venti club della lega cadetta, con ben 14 italiani selezionati per le varie selezioni under. Tra questi figura anche il granata Franco Tongya, in campo questo pomeriggio al Francioni di Latina per Italia-San Marino.

A guidare la classifica delle società con maggior numero di nazionali è il Frosinone, con ben sei calciatori convocati. I ciociari sono seguiti da Cesena, Cremonese, Palermo, Salernitana e Sassuolo con cinque e poi Pisa con quattro. Nessun convocato invece per ben cinque club: Bari, Brescia, Cosenza, Mantova e Reggiana.

Per la Salernitana, oltre a Tongya, questa sera toccherà a Bronn scendere in campo. Il difensore ritroverà la maglia della sua Tunisia per la sfida con Magadascar, in programma alle ore 21:00 italiane e primo passo verso le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa.