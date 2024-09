Salernitana, l'Aic fa tappa al Mary Rosy e incontra con i calciatori Riunione nel cuore del quartier generale granata

Un incontro per fare il punto della situazione. Questa mattina una delegazione dell’Associazione Italiana Calciatori ha incontrato i giocatori della Salernitana al centro sportivo Mary Rosy al termine dell’allenamento. In rappresentanza dell’AIC c’erano Danilo Coppola, delegato AIC per il sud Italia, e Raffaele Gragnaniello, delegato AIC area Inail-infortuni, che hanno affrontato diverse tematiche quali contrattualistica, fondo fine carriera, formazione post carriera, previdenza e assicurazioni obbligatorie.