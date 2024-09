Salernitana, Ferrari: "Ho voglia di riscatto, qui con un obiettivo chiaro" Il difensore: "Arrivo in una piazza unica per passione. La sosta fondamentale per migliorare"

Gianmarco Ferrari ha parlato ai microfoni ufficiali della Salernitana: “E’ un grande modo per ricominciare dopo le annate amare per Sassuolo e Salernitana. Non vedo l’ora di giocare per questo popolo che mi ha già trasmesso tanto. Ho giocato qui da avversario e l’Arechi è stata una rottura ma anche bello perché si percepisce la passione. Ora dobbiamo ripartire, cancellare l’ultima stagione ed essere concentrati ragionando solo su questo campionato. Vogliamo dimostrare di avere voglia e di portare in alto la squadra.

Sosta? Ho vissuto due mesi in solitaria, allenandomi con il personal trainer. Ora la sosta mi aiuterà tanto e ho voglia di iniziare e mettermi a disposizione. Il mister mi chiede di mettere in campo esperienza soprattutto nello spogliatoio. Abbiamo un obiettivo in testa e dobbiamo fare di tutto per raggiungerlo.

Nazionale? Giocare con la maglia azzurra è stato un punto importante per la mia crescita professionale. Sogno? Non ho progetti nel lungo termine ma mi concentro solo sulla Salernitana”.