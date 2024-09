Salernitana, Legowski e Sfait al passo d’addio: le ultime Ore infuocate per il ds Petrachi: in uscita anche Valencia

Ore infuocate di mercato. Per la Salernitana ci sono ancora movimenti da registrare in uscita. Per Gianluca Petrachi serve ancora liberare spazio nel monte ingaggi dopo la rivoluzione estiva. Tra i calciatori con la valigia in mano c’è Mateusz Legowski. Il mediano polacco, dopo aver rifiutato il ritorno in patria al Rakow, ora è ambito in Svizzera. Serve però un’apertura del calciatore a causa della deadline del mercato elvetico fissato per oggi.

Parentesi che si chiuderà nelle prossime ore anche in Romania, nazione che potrebbe riaccogliere Andres Sfait. L’esterno, impegnato con la Romania Under 20, è vicinissimo al Cluj, con affare da definire nelle prossime ore.

Resta da risolvere anche il rebus legato a Diego Valencia. Saltata l’opzione Vojvodina in Serbia, sul calciatore c’è l’Atromitos, club greco che ha già avuto in prestito il cileno nella seconda parte della scorsa stagione. Si prova a chiudere, seppur il calciatore ora guardi anche ad altre possibili destinazioni.