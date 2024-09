Salernitana, superata quota 10mila spettatori con il Pisa Il dato fa sorridere il club

Non si ferma l'entusiasmo del popolo dell Bersagliera. Anche durante la sosta per le nazionali, il termometro della passione verso la Salernitana continua a toccare numeri importanti. Il tutto registrato dall'ultimo aggiornamento arrivato dalla società sul numero di biglietti venduti per la sfida interna con il Pisa: superata quota 6000, con il dato provvisorio di 10mila spettatori attesi all'Arechi per il match di domenica pomeriggio.