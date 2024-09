Salernitana, salta la cessione di Sfait. Valencia resta sull’uscio Niente accordo con il Cluj. Per Valencia proposte dalla Grecia mentre la Turchia corteggia Simy

Dopo l’addio di Legowski, per la Salernitana il mercato in uscita non è ancora concluso. Nella giornata di ieri, si è chiusa la finestra estiva in Romania. Il club granata aveva in corso la trattativa per la cessione di Andres Sfait ma, sul più bello, l’accordo con il Cluj non è andato in porto. Dall’ottimismo dei giorni scorsi si è passati ad una chiusura del club granata alle condizioni offerte dalla società estera, con Sfait che resta così un calciatore granata.

Si valuteranno eventualmente le proposte che arriveranno dai paesi ancora con possibilità di movimento. Tra questi anche la Grecia, nazione che potrebbe riabbracciare Diego Valencia. L’Atromitos si è rifatto sotto per il Pollo che però aspetta anche di capire però eventuali nuovi interessamenti. Si guarda in Turchia, lì dove l’Adana Demirspor non abbandona il sogno Simy. La doppia uscita del cileno e del nigeriano permetterebbe alla Salernitana di avere abbastanza spazio nel monte ingaggi per un nuovo colpo in attacco: il sogno resta sempre Joao Pedro.