Salernitana, ultimatum Valencia: scatta la deadline per l’addio in Grecia Il cileno potrebbe salutare nell'ultimo giorno di mercato ellenico

Diego Valencia potrebbe salutare la Salernitana. L’attaccante cileno è in trattativa per salutare la Campania. Utilizzato da Martusciello in tutte le gare ufficiali nel tridente offensivo, il “Pollo” però potrebbe essere sacrificato per alleggerire ancora i conti granata. Dopo il pressing del Vojvodina, oggi si chiude il mercato in Grecia. L’Atromitos è in questo momento il club in vantaggio per assicurarsi le prestazioni di Valencia, riannodando il filo dopo la parentesi dello scorso semestre. Si proverà a chiudere in giornata, con la Salernitana che aspetta un segnale dell’entourage del calciatore.