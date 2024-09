Salernitana Primavera, nuovo hurrà: Lombardi e Fusco stendono la Feralpisalò I granatini continuano la loro corsa in Coppa Italia

Nuova vittoria per la Salernitana Primavera. Nel secondo turno di Coppa Italia, i granatini di mister Luca Fusco regolano 2-1 la Feralpisalò sul sintetico del Volpe e si regalano il passaggio del turno. Ad attendere la selezione campana ora ci sarà il Lecce, con sfida in programma il prossimo 30 settembre.

Successo di carattere per la compagine granata che, dopo un primo tempo bloccato, nella ripresa fanno loro la contesa. A sbloccare il match ci pensa Lombardi con una conclusione dal cuore dell’area, a chiudere i conti invece Gerardo Fusco, imbeccato da una grande giocata di Di Vico. Nel finale arriva il 2-1 degli ospiti che però non cambia la sostanza. La Salernitana vince e sorride in vista del debutto in campionato con il Crotone in programma nel weekend.