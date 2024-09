UFFICIALE - Salernitana, ecco le gare omaggio per gli Under14 Le indicazioni del club

Con una nota ufficiale, la Salernitana ha comunicato "le gare del girone d’andata nelle quali sarà possibile richiedere gli omaggi per under 14 (uno solo per nucleo familiare) fino a esaurimento scorte nel settore Distinti.

Dopo quelle contro Spezia (Coppa Italia), Cittadella, Sampdoria e Pisa – quest’ultima in programma domenica 15 settembre – saranno attivate le gratuità anche contro Cesena (29 ottobre), Carrarese (30 novembre) e Brescia (21 dicembre). Le modalità di richiesta non si discosteranno da quelle già in vigore nelle precedenti occasioni e saranno ricordate di volta in volta all’atto della partenza di ogni singola prevendita. Le partite del girone di ritorno saranno rese note in seguito".