FOTO - Salernitana, Petrachi e Martusciello alla Messa degli Sportivi Il club granata non ha fatto mancare la sua presenza

La Salernitana non è mancata alla Santa Messa degli Sportivi, appuntamento nell'ambito dei festeggiamenti di San Matteo, Santo Patrono di Salerno. La celebrazione è stata presieduta da S.E. Mons. Andrea Bellandi. Presenti rappresentative di atleti, tecnici, arbitri e dirigenti, insieme a esponenti delle istituzioni civili, sportive e militari. Anche la Salernitana ha preso parte in maniera corposa all'evento. Presenti il direttore sportivo Gianluca Petrachi, l'allenatore Giovanni Martusciello e il team manager Salvatore Avallone. Per il settore giovanile il responsabile Stefano Colantuono, il tecnico della Primavera Luca Fusco oltre ai tecnici e ai calciatori delle varie formazioni Under.